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الجزائر تشارك في دورة الأيّام المتوسطية للفنون البصرية بتونس

نشر يوم 2017/05/13 199 0 إيمان.ض الجزائر تشارك في دورة الأيّام المتوسطية للفنون البصرية بتونس
تشارك الجزائر في الدورة الرابعة للأيام المتوسطية للفنون البصرية ابتداء من 14 وإلى غاية 20 ماي 2017 في تونس .

الدّورة تنظمها جمعية Art Attitude بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، والمركز الثقافي الدّولي بالحمامات بدعم من وزارة الثقافة.

و تسجّل هذه الدّورة مشاركة 50 فنانا يمثلون 23 بلدا من بينها الجزائر إلى جانب الهند وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وفلسطين والعراق، فضلا على مشاركة فنانين من تونس.

وتهدف هذه التّظاهرة إلى إحياء الفضاء العام عبر اقتحام الفن والجمال للفضاءات العمومية بحكم أن الفنانين المشاركين سيقدمون أعمالا فنية في أماكن عامّة، بالإضافة إلى أنّه ستقام ورشات في ساحة الفنون وساحة الشّهداء وشارع الحبيب بورقيبة.

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