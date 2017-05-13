الجزائر تشارك في دورة الأيّام المتوسطية للفنون البصرية بتونس

الدّورة تنظمها جمعية Art Attitude بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، والمركز الثقافي الدّولي بالحمامات بدعم من وزارة الثقافة.

و تسجّل هذه الدّورة مشاركة 50 فنانا يمثلون 23 بلدا من بينها الجزائر إلى جانب الهند وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وفلسطين والعراق، فضلا على مشاركة فنانين من تونس.

وتهدف هذه التّظاهرة إلى إحياء الفضاء العام عبر اقتحام الفن والجمال للفضاءات العمومية بحكم أن الفنانين المشاركين سيقدمون أعمالا فنية في أماكن عامّة، بالإضافة إلى أنّه ستقام ورشات في ساحة الفنون وساحة الشّهداء وشارع الحبيب بورقيبة.