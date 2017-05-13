جاكي شان ورامبو يصوّران فيلما في الموصل بالعراق

وذكرت تقارير صحافيّة أجنبية، أنّ تكلفة إنتاج الفيلم ستبلغ 80 مليون دولار، كما يتوقّع مشاركة أسماء كبيرة أخرى إلى جانب جاكي شان وسيلفستر مثل أرنولد شوازنيغر، وبروس ويليس، وجيسون ستاثم.

وتدور أحداث الفيلم، الّذي كتبه آرش ميل وأخرجه سكوت ووه، عن قصّة هجوم مسلّح تعرّضت له محطّة تكرير للنّفط تديرها شركة صينية في العراق، وبالضّبط في مدينة الموصل، وعلى إثر الهجوم، تقرّر الحكومة الصّينية تكليف رجل من الحماية " ويقوم بدوره جاكي شان"، بمهمّة السّفر إلى العراق، لتخليص عمّال صينيين يعملون في محطة التكرير من الأسر، هناك يلتقي جاكي شان رجلاً متقاعداً من الخدمة في سلاح البحرية الأمركية يقوم بدوره سلفستر ستالون، ليكتشفا معاً أن هدف الهجوم هو السيطرة على المحطة والاستيلاء على النفط وبيعه لصالح المهاجمين، وليس فقط طلب فدية، فيمضيان في وضع خطة من أجل إحباط خطّة المهاجمين.

وبمجرد طرح فكرة العمل تعرض العمل إلى عدد من الانتقادات من قِبل نقاد أجانب، والذين رأوا أن المكان الذي تدور فيه أحداث العمل في العراق غير مناسبة لأن يكون فيلمًا كوميديًا.