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شيرين تنافس سميرة سعيد في رمضان المقبل

نشر يوم 2017/05/13 2700 0 وفاء.ب شيرين تنافس سميرة سعيد في رمضان المقبل
يشهد الموسم الرمضاني المقبل، منافسة بين كل من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والمغربية سميرة سعيد، اللتان وضعتا صوتيهما على مقدمة مسلسلين، سيدخلان السباق الرمضاني لهذا العام.

وسجلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، منذ يومين، مقدمة مسلسل "أرض جو"، من بطولة غادة عبد الرازق. بينما ترفض شيرين التصريح باسم المسلسل الذي ستغني مقدمته، ليكون مفاجأة عند عرض العمل، إلا أن بعض وسائل الإعلام، أشارت إلى أن شيرين وضعت صوتها على مقدمة مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي تقوم ببطولته الممثلة التونسية هند صبري، وتؤدي فيه دور مصابة بمرض السرطان.

ومن جهة أخرى، توجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بجائزة موريكس دور كأفضل مطربة عربية خلال عام 2016، في حفل أقيم مساء أمس ببيروت.

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