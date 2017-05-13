تيم حسن يتوج بموريكس دور يهديه لزوجته

وتواجد تيم، مساء أمس، في بيروت من أجل حفل توزيع جوائز الموريكس دور، في أول ظهور له بعد زواجه، ولم ترافقه زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، التي توجهت له بالتهاني عن طريق تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "تويتو" قائلة: "من مصر مبروك حبيبي، أنت والنجاح وجهان لعملة واحدة"، التغريدة التي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول غزل علني بين الزوجين.

وبدوره توجه النجم السوري، في كلمة ألقاها عقب نيله موريكس دور كأفضل ممثل عربي، بكلمة شكر إلى طاقم مسلسل "نص يوم" وإلى زوجته قائلا :"بهدي الجائزة لمرتي حبيبتي وفاء".