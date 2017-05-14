فريق Blida Gymnastique يبهر لجنة التحكيم في آراب غوت تالنت وأحمد حلمي يصفهم بالفئران

و في هذا الصدد، أبدى الفنّان المصري أحمد حلمي إعجابه بأداء الفريق، وذلك خلال الحلقة الخامسة من العروض المباشرة لبرنامج "أراب غوت تالنت" الذي يبثّ على قناة أم بي سي".

ووصف حلمي الفريق بـ "الفئران"، قائلًا: "عندنا فار في البيت مجنني صغير ورهيب وأنتوا 7 فئران جريتوا على المسرح.

كما أشاد علي جابر بأداء الفريق وبدقتهم وانضباطهم، موضّحًا أنّ الأطفال أدائهم يضفي البهجة على القلوب، ويقدم شباب جزائري واعد ورائع، بينما كان لنجوى كرم رأي مختلف لافتة: "لو كبروا الشباب الحلوين وكل واحد فتح مدرسة أنصح كل ام وأب أن يضموا ولادهم مع هذه النّاس المنظمة".وأضافت نجوى:" الذي رأيناه اليوم هو من المواهب الّتي تقدمت بسرعة وشجعتهم وتمنت أن يكون لديهم طموح في المستقبل بهذه الرياضة.