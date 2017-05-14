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إيمان الشّميطي تبكي نجوى كرم في آراب غوت تالنت وابنتها تخطف الأنظار

نشر يوم 2017/05/14 446 0 إيمان ض إيمان الشّميطي تبكي نجوى كرم في آراب غوت تالنت وابنتها تخطف الأنظار
حرّكت إيمان الشميطي من المغرب مشاعر الجميع وأبكتهم في أغنية قدّمتها بصوتها وأهدتها لابنتها ولكلّ أمّهات العالم. وهذا خلال العرض الذي قدّمته في المرحلة النّصف نهائيّة من آراب غوت تالنت.

 أدت إيمان صاحبة "الباز الذّهبي" في مراحل الأداء، أغنية الفنّانة أنغام "تعالي نستخبي" ، إهداء لابنتها "لجين" حديثة الولادة ، حيث أثرت باحساسها الكبير في لجنة التّحكيم خاصة نجوى كرم التي دمعت عينها  و صعدت إلى المسرح لتهنئة المتسابقة المغربيّة رفقة باقي أعضاء اللّجنة أحمد حلمي و علي جابر .

و لم يكن تصويت الجمهور كافيا لبلوغ إيمان المرحلة النهائية عقب حصول فريق "Freelusion" من سوريا وفلسطين ، على أعلى نسبة تصويت ، حيث تنافست المتسابق العراقي سيموني العاني ، قبل أن يحسم تصويت حلمي و نجوى الأمور لصالحها .

 

 

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