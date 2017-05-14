إيمان الشّميطي تبكي نجوى كرم في آراب غوت تالنت وابنتها تخطف الأنظار

أدت إيمان صاحبة "الباز الذّهبي" في مراحل الأداء، أغنية الفنّانة أنغام "تعالي نستخبي" ، إهداء لابنتها "لجين" حديثة الولادة ، حيث أثرت باحساسها الكبير في لجنة التّحكيم خاصة نجوى كرم التي دمعت عينها و صعدت إلى المسرح لتهنئة المتسابقة المغربيّة رفقة باقي أعضاء اللّجنة أحمد حلمي و علي جابر .

و لم يكن تصويت الجمهور كافيا لبلوغ إيمان المرحلة النهائية عقب حصول فريق "Freelusion" من سوريا وفلسطين ، على أعلى نسبة تصويت ، حيث تنافست المتسابق العراقي سيموني العاني ، قبل أن يحسم تصويت حلمي و نجوى الأمور لصالحها .