بلقيس فتحي تبني مسجدا بإسم معجب تعرّض إلى حادث دهس مأساوي

ونشرت بلقيس صورة جمعتها بالشاب المتوفّى الذي يسمى عبد الرحمن. عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". وأرفقتها بتغريدة قائلة: "فقدت قبل قليل أحد أعزّ وأغلى الفانز على قلبي حيث تعرض لحادث دهس ووافته المنية في الأحساء.. رحم الله عبد الرحمن الشيخ فالخبر فاجعة كبيرة".

وتابعت بلقيس في تغريدة ثانية "فلنكثف الدعوات له كما سنقوم أنا ومتابعيني ممن يرغبون ببناء مسجد له باسمه.. الله يرحمك يا عبد الرحمن. انفطر قلبي للخبر".

يشار إلى أنّ، بلقيس حصلت على جائزة أفضل فنّانة عربيذة خليجية لعام 2016 في جائزة "الموريكس دور" في لبنان. كما أهدت الفنّانة الإماراتية الجائزة لروح المرحوم عبد الرحمن الشيخ.