نوال الزغبي: الشاب خالد ليس فنّان عالمي وهذا ما قالته عن أحلام

وأكّدت الزغبي خلال ندوة صحفية نشطتها أمس الأحد في إطار الدورة 16، لمهرجان موازين، بأنّها ليست فنّانة عالمية ولا يوجد فنّان عربي عالمي، و أضافت أنّ الشاب خالد ليس بفنّان عالمي، والعالمية هي كلمة كبيرة. لكنّها تحبّه وهي من معجبيه، ويعجبها صوته وطريقة اختياره لأغانيه.

وفي سياق آخر، قالت الفنّانة اللّبنانية أنّها نادمة على إجرائها لعملية التّجميل و قالت: "أنصح أيّ إمرأة بإجراء عملية التجميل".

وعن الفنّانة الإماراتية أحلام قالت نوال الزّغبي بأنّها فنانة حنونة ولم أرهذا الشئ إلاّ في هذه الفنّانة. وهي من الشّخصيات الفريدة وهي معجبة بأسلوبها.للإشارة، كانت الفنّانة أحلام قد أشعلت مسرح موازين بأدائها باقة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط الحضور من محبيها الّذين تفاعلوا معها ، حيث غنّوا ورقصوا وأشعلوا الأجواء.