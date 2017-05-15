بيونة.. "ما تحاسبونيش على أدواري في الأفلام كل واحد مسؤول عن نفسه"

وقالت الفنّانة التي عرفت بأدوارها الكوميدية، أنّها لم تمثّل أيّ دور في شهر رمضان، بحكم أنّ في الجزائر لن يتمّ منح السّيناريو إلاّ في الأشهر الأخيرة، مما يصعّب عليّ مهمّة حفظ النّص والإعتماد على الإرتجال.

وفي سياق آخر، وعن مشاركتها في الفيلم السينمائي المثير للجدل "في هذا السن مازالت أختبئ لكي أدخّن" للمخرجة ريحانة من بطولة الفنانة هيام عباس، والذي يتناول حياة 9 نساء من مختلف الأعمار والخلفيات، يجتمعن في حمام جزائري لتبادل الحديث عن حياتهن المختلفة. ومنع من العرض في الجزائر، قالت بيونة أنّها أدّت دورها في هذا الفيلم على أحسن وجه، بالرّغم من أنّه يتضمّن مشاهد خادشة للحياء ولا يمكن للجمهور الجزائري مشاهدته. مضيفة بأنّه لا يمكن لأيّ أحد أن يحاسبها عليه، وكلّ ممثلة تحاسب على حسب الدور الذي أدّته في هذا الفيلم.

يشار إلى أنّ الفيلم، عرض في مهرجان شرم الشّيخ للسّينما العربية والأوروبية مارس الفارط، ونال جائزة عمود الجد البرونزي في الختام، كما شارك ضمن الدورة 33 للمهرجان الدولي لأفلام الحب في بلجيكا بمشاركة 120 فيلما.