فنّان مغربي: محمّد لمين سرق أغنية "هي هي" ونسبها إلى أغانيه

وقال الفنّانين خلال ندوة صحفية نشّطاها على هامش مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 16 الجارية فعالياتها في العاصمة المغربية الرباط ، أنّ فن الرّاي هو فن مغاربي، لأنّه انتشر بين وهران و وجدة و لا يمكن تصنيفه لا في الجزائر ولا في المغرب. وأضاف أنّ الإنترنيت وسّع أذواق الجمهور.

و في تعليقه على دعوة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لتصنيف الرّاي كتراث عالمي وتسجيله في منظّمة اليونسكو، قال بوشناق

أنّ لديه الدليل الّذي يثبت أداء عدد من الفنانين الجزائريين لأغانٍ مغربية، مؤكّدا أنّ الفنان الجزائري الشّاب لمين سرق أغنية "هي هي" للإخوان بوشناق وسجّلها باسمه. وقام باستدعائه أمام مكتب حقوق المؤلّف في فرنسا، ورفض أن يرفع دعوى قضائية ضده. وفي السّياق ذاته، دعا بوشناق المسؤولين الجزائريين إلى استضافة فنانين مغاربة ضمن المهرجانات والتظاهرات الثقافية في الجزائر.

من جهته، أبرز الشاب قادر، في الندوة ذاتها، أن الرّاي أصبح فناً عالميّاً بعد مغادرته المحيط المغاربي في الثمانينيات نحو الخارج، واشتغل عليه منتجون فرنسيّون أوصلوه إلى العالمية.