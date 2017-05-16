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دنيا بطمة تستفز والدة حلا الترك في عيد ميلاد ابنتها

نشر يوم 2017/05/16 1193 0 إيمان ض دنيا بطمة تستفز والدة حلا الترك في عيد ميلاد ابنتها
احتفلت الفنانة الشابة حلا الترك بطريقتها بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة على "انستغرام" وعلق عليه "عيد ميلادي".

من جهتها،نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة مع حلا بهذه المناسبة، وعلّقت عليها بكلمات مستفزة قالت فيها: "كل عام وأنت بألف خير حلاوي عقبال مليون سنه إن شاء الله وعيد ميلاد سعيد وهديتك تستناكي في بيت العز والرفاهية والدلال يلي هو طبعا بيت محمد الترك وانا زوجته واولاده مووووواح".

وأضافت: "الله يجمعكم من جديد ويعوضكم خير انت واخوانك بدل لي انتو فيه اصبحتم محطة مساومة ورهينه لقضاء مصالح البعض على حسابكم وكل واحد منكم متشتت فبيت غير عن الثاني بعدما كنتم في عز ودلال وتحت سقف واحد الله يكون في عونكم ولا حول ولا قوة الا بالله".

 

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