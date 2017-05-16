توم كروز يحذّر المصريين من فتح هذه الأشياء

وقال توم كروز البالغ من العمر 54 عاما الذي يؤدّي بطولة فيلم "المومياء"، في التّغريدة "احذروا فتح هذه الأشياء".

و تسرد صفحة الفيلم ، قصّة أميرة القديمة اسمها، أحمانيت، وتلعب دورها الممثلة ابنة الموسيقار الجزائري صافي بوتلّة ، "صوفيا بوتلة"، التي تستيقظ من "مخبئها تحت الصحراء"، في مشهد مرعب يتحدى الفهم البشري.

وتأتي هذه التغريدة وسط الإنتشار الواسع للإعلان التّرويجي للفيلم، وذلك قبل أسبوع تقريبا من ظهور النّجم الأمريكي في "يوم المومياء"، 20 ماي في لوس أنجلوس، وذلك من خلال حدث مركز هوليوود وهايلاند.