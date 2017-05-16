نجوى كرم ومفاجآت بالجملة

وأطلقت شمس الأغنية اللبنانية، العديد من المفاجآت لمعجبيها، خلال الفترة الماضية، حيث طرحت العديد من الأغاني، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بشكل منفرد قبل إطلاق الألبوم، كانت آخرها "على نوم عيني"، من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا، وهي السابعة ضمن ألبوم نجوى كرم الجديد، بعد "قمر العشاق"،"نزلت البحر"،"آه من الغرام" و"الدنيي تحدّيت".

وللإشارة، تشارك نجوى كرم حاليا، كعضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب "أراب غوت تالنت"، إلى جانب كل من الممثل الكوميدي أحمد حلمي والعميد علي جابر.