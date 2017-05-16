أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

نجوى كرم ومفاجآت بالجملة

نشر يوم 2017/05/16 130 0 وفاء.ب نجوى كرم ومفاجآت بالجملة
تعتمد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، سياسة "السينغل"، أو الأغاني الفردية، لإطلاق ألبومها الأخير الذي يحمل عنوان "مني إلك"، في محاولة منها لإعطاء كل أغنية حقها في الاستماع.

وأطلقت شمس الأغنية اللبنانية، العديد من المفاجآت لمعجبيها، خلال الفترة الماضية، حيث طرحت العديد من الأغاني، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بشكل منفرد قبل إطلاق الألبوم، كانت آخرها "على نوم عيني"، من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا، وهي السابعة ضمن ألبوم نجوى كرم الجديد، بعد "قمر العشاق"،"نزلت البحر"،"آه من الغرام" و"الدنيي تحدّيت".

وللإشارة، تشارك نجوى كرم حاليا، كعضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب "أراب غوت تالنت"، إلى جانب كل من الممثل الكوميدي أحمد حلمي والعميد علي جابر.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا