سميرة سعيد تعتزل الغناء قريبا

وكشفت سميرة سعيد، في آخر مقابلاتها التلفزيونية، أن حلم عمرها هو الوصول للمدينة الفاضله وقالت: "حلم دائم في حياتي أن تكون الناس متصالحة دائماً، والقيم الطيبة تعم الحياة".

وأضافت :"أعتقد أن سبب الأزمة التي نعيشها هي البحث الدائم عن المادة لأن المجتمع أصبح مجتمعاً إستهلاكياً، والناس تريد أن تقتني كل شيء والطمع أصبح السمة الدائمة، ونتمنى من الناس أن تتعلم الحياة الكريمة، وأن يتمنوا الخير لغيرهم ونفسهم، ولابد أن نؤمن بوجود رقيب رباني كل ذلك حلم حياتي الذي أتمنى أن أراه".

ومن جهة أخرى، أعربت الديفا عن استيائها وانزعاجها من الانتقادات الموجة إليها، والتي اتهمتها بتخليها عن بلدها المغرب، بعد أن رفضت الغناء في مهرجان موازين، وأكدت أن مشكلتها هي فقط مع إدارة المهرجان، التي تصنفها ضمن البرنامج الخاص بالموسيقى المغربية، في حين تفضل سميرة سعيد تصنيفها كمطربة عربية.

وللإشارة، سجلت سميرة سعيد، منذ أيام، صوتها على مقدمة مسلسل "أرض جو"، من بطولة غادة عبد الرازق، والذي ستدخل به السباق الرمضاني لهذا الموسم.