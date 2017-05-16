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ابن دونالد ترامب يشرف على حفل تخرّج الطّلبة في دبي

نشر يوم 2017/05/16 1188 0 إيمان ض ابن دونالد ترامب يشرف على حفل تخرّج الطّلبة في دبي
شهد الشّيخ أحمد بن محمّد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل تخرّج الدّفعة العشرين من طلبة وطالبات الجامعة الأمريكية في دبي.

وبلغ عدد الطلبة والطالبات نحو 455 تخرّجوا من أقسام إدارة الأعمال والهندسة الميكانيكية والكهربائية والكمبيوتر والإعلام والتصميم الداخلي وإدارة التشييد والهندسة المعمارية والمدنية والتربية والاتصال المرئي والدراسات الدولية.

 وكان من بين الضيوف المشرفين على تخرّج الطّلبة في الحفل دونالد ترامب جونيور، ابن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ألقى كلمة بالمناسبة هنأ من خلالها المتخرّجين، وأثنى على الدور الكبير الذي تبذله هيئة تدريس الجامعة للارتقاء بطلبتها خلال مسيرتهم الأكاديمية.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وباربارا أليف السفيرة الأمريكية لدى الدّولة ، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.

وقام الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوزيع الشّهادات على المتخرّجين والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

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