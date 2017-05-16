أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

بالصور.. كيفانش تاتليتوغ يجري جراحة مستعجلة ويغيب عن "جسور والجميلة"

نشر يوم 2017/05/16 10 0 وفاء.ب بالصور.. كيفانش تاتليتوغ يجري جراحة مستعجلة ويغيب عن "جسور والجميلة"
شكل دخول الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ إلى المستشفى، واجرائه عملية جراحية مستعجلة على مستوى القدم، حالة من القلق وسط جمهوره.

وشوهد نجم الدراما التركية، المهروف بـ"مهند" في الوطن العربي، خلال خروجه من أحد المستشفيات، متكئا على عكاز يساعده على المشي.

وصرح كيفانش لوسائل الإعلام التركية، أنه بصحة جيدة ولكنه اضطر لاجراء عملية جراحية بسيطة، استمرت نصف ساعة. وأضاف مطمئنا جمهوره :"سأرتاح لعدة أيام، لا داعي للقلق، سأعود للعمل قريبا وسأكمل مسلسلي قريبا جدا". كما أكد أنه سيخضح للعلاج الطبيعي على مستوى القدم، حتى لا تتدهور صحته.

ويشار إلى أن كيفانش تاتليتوغ، لاعب سابق في كرة السلة، أين تعرض قبل سنوات لإصابة على مستوى الكاحل، أبعدته عن الميادين واستدعت اجرائه لعدة عمليات جراحية.

ومن جهة أخرى، يعرض للنجم التركي حاليا، مسلسل "جسور والجميلة"، بمشاركة النجمة التركية "توبا بويوكستون"، الشهيرة بـ"لميس" في العالم العربي.   

ألبوم الصور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا