بالصور.. كيفانش تاتليتوغ يجري جراحة مستعجلة ويغيب عن "جسور والجميلة"

وشوهد نجم الدراما التركية، المهروف بـ"مهند" في الوطن العربي، خلال خروجه من أحد المستشفيات، متكئا على عكاز يساعده على المشي.

وصرح كيفانش لوسائل الإعلام التركية، أنه بصحة جيدة ولكنه اضطر لاجراء عملية جراحية بسيطة، استمرت نصف ساعة. وأضاف مطمئنا جمهوره :"سأرتاح لعدة أيام، لا داعي للقلق، سأعود للعمل قريبا وسأكمل مسلسلي قريبا جدا". كما أكد أنه سيخضح للعلاج الطبيعي على مستوى القدم، حتى لا تتدهور صحته.

ويشار إلى أن كيفانش تاتليتوغ، لاعب سابق في كرة السلة، أين تعرض قبل سنوات لإصابة على مستوى الكاحل، أبعدته عن الميادين واستدعت اجرائه لعدة عمليات جراحية.

ومن جهة أخرى، يعرض للنجم التركي حاليا، مسلسل "جسور والجميلة"، بمشاركة النجمة التركية "توبا بويوكستون"، الشهيرة بـ"لميس" في العالم العربي.