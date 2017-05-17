مرور 5 سنوات على رحيل أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية

ولدت الرّاحلة وردة في 22 جويلية 1939 في فرنسا من أب جزائرى وأم لبنانية، وردة فتوكى، الّتي عرفت باسمها الفنّي وهو "وردة الجزائرية"، وبدأت مسيرتها الغنائية في 1951 وامتدت لأكثر من نصف قرن وقد بدأتها في نادى والدها بفرنسا، حيث كانت تغنى أغانى لمشاهير الطرب مثل أم كلثوم وأسمهان وعبدالوهاب، ثم عادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغانى الخاصة بها من ألحان الصادق ثريّا.

وذهبت وردة إلى مصرعام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الّذي قدمها في أولى بطولاتها السّينمائية "ألمظ وعبده الحامولي"، ولكن انطلاقها الفني بدأ بعد زواجها من الملحن بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه سنة 1979، كان ميلادها الفنّي الحقيقي في أغنية " أوقاتي بتحلو" من ألحان سيد مكاوي، وتعاونت مع كبار الملحنين أمثال محمد عبد الوهاب وصلاح الشرنوبي.

وبهذه المناسبة كرّم التلفزيون الجزائري الفنّانة وردة، بمشاركة العديد من الفنانين الجزائريين على غرار سهيلة بن لشهب وغيرهم.