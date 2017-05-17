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التقشف يمس مهرجاني تيمقاد وجميلة

نشر يوم 2017/05/17 564 0 إيمان ض التقشف يمس مهرجاني تيمقاد وجميلة
أكّد وزير الثّقافة عزالدّين ميهوبي، أنّه طلب من الدّيوان الوطني للإعلام والثقافة تحسين الإدارة الإقتصادية لمهرجاني تيمقاد وجميلة لهذا العام.

وقال ميهوبي في حوار أجراه مع الإذاعة الوطنية، أنّه وجّه تعليمات لمراعاة التّسيير الإقتصادي للمهرجانين، مع إمكانية تقليص عدد الأيام و التّكلفة المالية مراعاة للوضع الإقتصادي العام، وأضاف في نفس السياق، أنّه ترك الحريّة للديوان من أجل اتخاذ القرار وفقا لقدراته المالية المتعلّقة بالتسيير والإدارة لهاذين المهرجانين الثقافيين .

وفي حديثه عن البرنامج الثّقافي الّذي تمّ تسطيره خلال شهر رمضان و صيف 2017 ، أكّد وزير الثقافة أنّه أعطى تعليمات بضرورة التّنويع و الإهتمام أكثر بالمناطق الدّاخلية الّتي لاتتوفر على فضاءات فنيّة كالقرى و البلديات لتنشيط الثقافة، فيها لأنّ هناك إشباع ثقافي في الولايات الكبرى على عكس هذه المناطق.

ووجّه ميهوبي في هذا الصدد دعوة إلى المؤسّسات الخاصّة للمشاركة في تنويع الفعل الثقافي، موضّحا أنّ الوزارة لا تحتكر النشاط الثقافي، فنحن نشجع مبادرات متعهّدي تنظيم الحفلات و المهرجانات الثقافية و هم مدعوون لمرافقة  القطاع العام في تنشيط السّهرات الرّمضانية و إقامة حتّى المهرجانات " .

 

 

 

 

 

 

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