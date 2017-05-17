إدارة مهرجان "كان" تواجه داعش بالمزهريات العملاقة

وكانت قد تعرضت العديد من المدن الفرنسية، في وقت سابق، إلى هجمات إرهابية على غرار هجوم" نيس"، أين دهست شاحنة حشد من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي، و قتل أكثر من 80 شخصا في منتزه.

وعلى خلفية هذه الأحداث، ارتأت السلطات الأمنية الفرنسية إلى اعتماد أساليب جديدة لتعزيز الأمن في مدينة "كان" التي تحتضن المهرجان، وذلك بنشر قرابة 400 مزهرية عملاقة يصل ارتفاعها إلى الأكتاف على طول طريق" كان كروازيت"، كحواجز أمنية مموّهة، لمنع أي هجوم بواسطة سيارة أو شاحنة. كما تم وضع 160 مترا من السلاسل المعدنية المسننة، التي بإمكانها وقف المركبات.

وأفادت الشرطة الفرنسية، أنه تم تنصيب نحو 550 كاميرا للمراقبة، بمعدل كاميرا لكل 140 ساكنا، تدخل في إطار عملية تأمين المهرجان أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تم توزيع تماثيل باللون الذهبي، تحمل شكل السعفة الذهبية، ووضعت أيضا ملصقات ضخمة للأفلام المشاركة في المهرجان.

ومن جهة أخرى، ستدخل الجزائر ضمن المنافسة لهذا العام، والتي ستنطلق اليوم وإلى غاية الـ 28 من ماي الجاري، عن طريق أول مشاركة للمخرج الجزائري كريم موساوي، وترشيح فيلمه "En attendant les Hirondelles "عن فئة "في نظرة ما".

ونذكر أن "كان"، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، التي تعنى بتطوير صناعة السينما، وتكريم مبدعي السينما وصنّاعها في العالم، وجاء هذا العام في دورته الـ70، احتفاء بنجمة السينما الإيطالية "كلوديا كاردينالي"، التي ظهرت على الملصق الرئيسي للمهرجان.