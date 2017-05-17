مادونا تطرح شرطا غريبا للمشاركة في مهرجان قرطاج بتونس بنصف مليون دولار

وأفادت قناة نسمة أنّه تم الإتفاق مع الفنّانة العالمية مادونا على مبلغ 450 ألف دولار للمشاركة في مهرجان قرطاج، لكنّ الفنّانة تقدّمت بطلب غريب وهو أن تقدم إدارة مهرجان قرطاج شهادة تؤكّد خلو المنطقة التي سيقام فيها الحفل وهو المسرح الأثري بقرطاج والمنطقة التي ستقيم فيها من الأمراض المعدية.

وأثار هذا الشرط ضجّة كبيرة لدى رواد شبكات التواصل الإجتماعي الّذين عبروا عن غضبهم، كما أن شرط مادونا أثار حفيظة العديد الذين اعتبروا فيه مساً لتونس ولصورة تونس.من جهته، كشف وزيرالثقافة التونسيّة محمد زين العابدين، من خلال تدوينةٍ له عبر صفحته الخاصّة على موقع فايسبوك، أنّ النّجم الفرنسي شارل أزنافور والفنّانة مادونا لن يُشاركا في الدورة 53 من مهرجان قرطاج الدوليّ، خلال هذا الصّيف، واضعًا حدّ لكُلّ الشائعات التي إنتشرت في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أنّ المهرجان سيعرف مشاركة لامعة لأبرز الفنّانين، منهم شيرين عبد الوهاب والفنان التركي هاليت أرغنش والتونسية لطيفة.