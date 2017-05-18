نجوى كرم تزفّ عروسا بالقفطان المغربي والعمارية في المغرب

واستمتع جمهور منصة النّهضة بأشهر أغاني نجوى كرم التي رافقتها بعروض راقصة، منها "الهوى الشمالي" و"ما في نوم" و"سمعني" و"شط البحر" و"خليني شوفك"، إلى جانب أغانيها الجديدة، مثل "تعا بورد قلبي" و"يخرب بيتك".

وكانت الدبكة اللبنانية حاضرة بقوة في حفل نجوى كرم، إذ أبدعت الفرقة المصاحبة لنجوى في نسج إيقاعات شعبيّة من التّراث الشامي الشعبي، ألهبت حماس الجماهير الغفيرة التي تفاعلت بالتصفيق والرقص في لحظات متنوعة من الموعد الفني.

وحظيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، يوم الثلاثاء، في الفندق حيث تمكث في الرباط، على هامش مشاركتها، ، في مهرجان موازين، بإستقبال من نوع خاص، من طرف محبيها في المغرب.

وتم الاحتفاء بالفنّانة على طريقة العرس المغربي، وأطلّت بقفطان مغربي باللون الأخضر كالعروس في ليلة الحناء، ثم صعدت في العمارية على إيقاعات الدقة المراكشية، وتم زفها كما تزف العروس في ليلة عمرها، بحضور جمهورها، الذي حضر من مدن مغربية مختلفة.