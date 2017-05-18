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كادير الجابوني يسجل رقماً قياسياً جديداً

نشر يوم 2017/05/18 3825 0 وفاء.ب كادير الجابوني يسجل رقماً قياسياً جديداً
سجل نجم الأغنية الرايوية، كادير الجابوني، رقما قياسيا جديدا، وحطم أرقام اليوتيوب بتخطي أغنيته الأخيرة لعتبة 10 مليون مشاهدة في ظرف شهر.

ولاقت أغنية "وعلاش"، التي صورها كادير على طريقة الفيديو كليب، نجاحا كبيرا وسط جمهور الفنان، حيث سجلت أكثر من 10 مليون مشاهدة في ظرف شهر فقط. 

ومن جهته، وجه الجابوني رسالة شكر لجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسوك" وكتب :" كنتم و لازلتم وتبقون دائما من يدعمني وبجانبي في مشواري الفني كل ما أصل له بفضلكم أنتم، اليوم أغنية "وعلاش" تحقق 10 ملايين مشاهدة في ظرف شهر".

ونشير بالذكر أن كادير، سيطل بصوته على الجمهور الجزائري طيلة شهر رمضان المبارك، حيث سيغني جنيريك مسلسل رمضاني، في تجربة هي الأولى له منذ بدايته الفنية.

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