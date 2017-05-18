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أفلام "ديزني" تتعرض للسرقة

نشر يوم 2017/05/18 85 0 وفاء.ب أفلام "ديزني" تتعرض للسرقة
أعلنت شركة "ديزني" للإنتاج، عن تعرض الجزء الخامس من فيلم "قراصنة الكاريبي"، للسرقة من طرف مجموعة من القراصنة قبل الموعد المحدد لعرضه في السينما.

وقالت "ديزني"، أنها تعرضت للابتزاز من قبل مجموعة من القراصنة، هددت بتسريب الفيلم عبر الأنترنت إن لم تدفع الشركة مبلغاً مالياً ضخماً.

وبدوره، كشف موقع Hollywood Reporter، أن شركة "ديزني" تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعالجة الموقف، بعد أن أصبحت شركات الإنتاج هدفاً رئيسياً للقراصنة في الفترة الأخيرة.

وللإشارة، "Pirates of the Caribbean" في جزئه الخامس، وهو من بطولة كل من النجم جوني ديب، كيارا نايتلي، أورلاندو بلووم، جافيير باردم، وبرينتون ثويتس، ومن المقرر عرضه في الـ26 من شهر ماي الجاري.

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