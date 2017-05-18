أفلام "ديزني" تتعرض للسرقة

وقالت "ديزني"، أنها تعرضت للابتزاز من قبل مجموعة من القراصنة، هددت بتسريب الفيلم عبر الأنترنت إن لم تدفع الشركة مبلغاً مالياً ضخماً.

وبدوره، كشف موقع Hollywood Reporter، أن شركة "ديزني" تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعالجة الموقف، بعد أن أصبحت شركات الإنتاج هدفاً رئيسياً للقراصنة في الفترة الأخيرة.

وللإشارة، "Pirates of the Caribbean" في جزئه الخامس، وهو من بطولة كل من النجم جوني ديب، كيارا نايتلي، أورلاندو بلووم، جافيير باردم، وبرينتون ثويتس، ومن المقرر عرضه في الـ26 من شهر ماي الجاري.