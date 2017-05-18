شكران مرتجى تزور قبر الراحلة وردة في ذكرى وفاتها

وأحيت الفنانة السورية ذات الأصول الفلسطينية، روح الفنانة القديرة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور "انستغرام"، بنشرها صورة لها أثناء زيارتها لقبرها، خلال نزولها ضيفة على الجزائر، وعلقت عليها :" في ذكرى رحيل وردة الجزائرية كان لي فرصة زيارة مثواها الأخير يوم زرت الجزائر الغالية وردة برحيلك رحلت عطور كل الورود. (الفاتحة)".

ومن جهة أخرى، ستدخل شكران مرتجى السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "وردة شامية"، من بطولة كل من: سلوم حداد، سلافة معمار، يوسف حداد، سعد مينه، ندين تحسين بيك وغيرهم، ومن تأليف مروان قاووق، وإخراج تامر إسحاق.