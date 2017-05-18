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إيمان الشميطي تفاجئ الجمهور بهذا المخطّط في حال فازت في برنامج آراب غوت تالنت

نشر يوم 2017/05/18 1988 0 إيمان ض إيمان الشميطي تفاجئ الجمهور بهذا المخطّط في حال فازت في برنامج آراب غوت تالنت
كشفت متسابقة برنامج المواهب آراب غوت تالنت المغربية إيمان الشميطي، عن مخطّطها المستقبلي في حال فازت بالبرنامج.

ونشرت صفحة  آراب غوت تالنت على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو لإيمان، التي ظهرت وهي تقول: "في حال فزت بالمبلغ، إذا ربحت، أنوي أن أشتري منزلاً صغيراً لي ولإبنتي وزوجي".

وأضافت: "أمّا الشّيء الثاني الذي أودّ أن أقوم به، هو تأدية مناسك العمرة".

 

 

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