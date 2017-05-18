إيمان الشميطي تفاجئ الجمهور بهذا المخطّط في حال فازت في برنامج آراب غوت تالنت

ونشرت صفحة آراب غوت تالنت على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو لإيمان، التي ظهرت وهي تقول: "في حال فزت بالمبلغ، إذا ربحت، أنوي أن أشتري منزلاً صغيراً لي ولإبنتي وزوجي".

وأضافت: "أمّا الشّيء الثاني الذي أودّ أن أقوم به، هو تأدية مناسك العمرة".