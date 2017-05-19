بالفيديو..الشاب خالد يصنع المفاجأة في موازين

وأطل ملك الراي، الشاب خالد، على جمهور موازين في حفل استثنائي، حيث غنى أشهر أغانيه التي صنعت نجاحه في بداياته الفنية على غرار "ديدي" و"عبد القادر". واعتبرت جمعية مغرب الثقافات، المنظمة للمهرجان في بلاغ لها أن حفل "سنايك" والشاب خالد كان استثنائي وسيبقى موشوما في الذاكرة.

وتجدر الإشارة أن "وليام غريغسين" والمشهور بدي جيه سنايك، هو مغني راب ومنتج تسجيلات فرنسي من أصل جزائري، اشتهر باستعماله للموسيقة العربية كون والديه جزائريان انتقلا إلى مدينة باريس للعيش هناك. وحصد الكثير من الجوائز والشهادات منذ أول جائزة غرامي في سنة 2011 لعمله كمنتج متعاون لألبوم "بورن ذيس واي" لليدي غاغا، مرورا بأغنية صيف 2015 "لين أون"، إلى غاية آخر ألبوم “أونكور”، الرقم 1 في طوب بيلبورد دانس/الكترونيك ألبوم سنة 2016.