نجوى كرم تنفي شائعة زواجها وتكشف من وراءها

وكذبت شمس الأغنية اللبنانية، إشاعة زواجها في اتصال هاتفي لها مع إحدى الإذاعات اللبنانية، حيث قالت أن: "الزواج أمر مشرّف وليس معيبًا لكي نُخفيه، ولكن هناك من كتب عن زواجي السرّي لكي يشوّش على نجاحي . كلّما أُطلّ بعمل جديد، يبرز أشخاص مدسوسون ".

وعما إذا كانت تعرف من يقف وراء هذه الشائعة، أوضحت نجوى أن الصحافيين هم المسؤولين عن مثل هذه الأخبار، حين قالت: "أعرف الجهة التي تقف وراءهم، وقريبًا سوف أكشفها علنًا. ليس من اللائق من يحمل قلمًا بيده ويحمل فكرًا، أن يتصرّف بمثل هذه الطريقة، ولا يليق للقلم أن يكون محمولًا بأيدي الجاهلين".

وأوضحت نجوى أن الهدف من الشائعة لم يكن خبر زواجها وإنما هدفها التشويش على نجائها قائلة لهم: "عيب يستحوا بقى".

ونشير إلى أن شائعة زواج نجوى كرم، جاءت بالتزامن مع نجاح الحفل الذي أحيته بمهرجان موازين، وتألقت فيه بأجدد الأغاني من ألبومها الأخير، الذي يسجل نسب استماع قياسية.