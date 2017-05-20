تكريم عميد أغنية المالوف الحاج الفرقاني في تونس

وستنشط جمعية "دار الغرناطية"، خلال هذه التّظاهرة الّتي تختتم فعالياتها اليوم، حفلا تكريميا على شرف محمد الطاهر فرڤاني وهذا بقيادة الفنّان محمد الشريف سعودي ومشاركة المطربة نوال أيلول.

كما شاركت الفرقة في حفل افتتاح هذا المهرجان من خلال عرض موسيقي مغاربي مشترك، إلى جانب جمعية الشباب للموسيقى الأندلسية بالمنستير، جمعية هواة الموسيقى الأندلسية المغربية والعديد من الفنانين المغاربيين.

ويعتبر محمد الطّاهر فرڤاني الذي وافته المنية في 2016، من أعمدة فن المالوف القسنطيني، بعد 70 عاما من مساره الفنّي، ما جعله أهم مرجع في هذا الطّابع الموسيقي الأندلسي.