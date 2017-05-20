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العرض الشرفي لفيلم ابن باديس في دور السينما هذا الأسبوع

نشر يوم 2017/05/20 359 0 ياسين مبروكي العرض الشرفي لفيلم ابن باديس في دور السينما هذا الأسبوع

سيعرض يوم الاثنين المقبل بقاعة أحمد باي بقسنطينة للمرة الأولى الفيلم التاريخي "ابن باديس"، الذي يحكي مسيرة 51 من رائد النهضة الاصلاحية في الجزائر، وأحد رموزها الشيخ عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ابان في الحقبة الاستعمارية.

الفيلم المنتج من طرف المركز الجزائري لتطوير السينما بمناسبة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، أشرف على كتابتة السيناريست رابح ظريف، وإخراج السوري باسل الخطيب، وسُجلت فصوله بقسنطينة بمشاركة فنانين وممثلين جزائريين.

ويُعد الفيلم من بين الأعمال السينمائية التارخية التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة ، على غرار فيلم شهيد المقصلة وكريم بلقاسم والعقيد لطفي ومصطفى بن بولعيد، التي تخلد أبطال الجزائر عبر التاريخ.

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