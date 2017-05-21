الطّفلة إيمان بيشة نجمة آراب غوت تالنت ونجوى كرم تهديها شيء لا يصدّق

بعد أن قدّم المشتركون أفضل ما لديهم ، أمام لجنة التّحكيم المؤلفة من الإعلامي اللبّناني علي جابر والفنانة اللبنانية نجوى كرم والممثل الكوميدي المصري أحمد حلمي، ، قبل أن يحسم تصويت الجمهور النتيجة لصالح إيمان بيشة.

ودفعت إيمان بيشة نجوى كرم للصعود الى المسرح ووصفتها بالملاك، كما وعدتها كرم أن تهديها الفستان الذي ترتديه في الحلقة، بعد أن علمت بأنه نال إعجابها.

وشهدت الحلقة النهائية منافسة شرسة بين المشتركين، حيث استجمع كل منهم ما لديه من طاقات ليقدّم العرض الأفضل ويقنع الجمهور بأدائه، وبالفعل أثنت اللجنة على موهبة كل مشترك أو فريق، الا أن قانون البرنامج يقضي بفوز شخص أو فريق واحد في النهاية.