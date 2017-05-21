جورج وسوف وستيوارت يسدلان الستار على موازين

وأحيا السهرة الختامية سلطان الطرب العربي جورج وسوف على المنصة الشرقية أمام جمهور كان في الموعد.

الفنانة الأمريكية التي تشتهر بأغاني البوب دومي لوفاتو هي الأخرى كانت من بين مفاجآت المهرجان، دومي كما ناداها الجمهور المغربي قدمت مجموعة من الأغاني المشهورة وأبدت إعجابها الكبير بالهندسة المعمارية في المدينة.

وتحت نفس الأضواء ساهم الفنان الأمريكي نيك جوناس هو الآخر في سهرات المهرجان وقدم عدداً من أبرز أغانيه، وسط تفاعل جمهور العاصمة.وشارك كذلك كل من الفنان البريطاني سامي يوسف المعروف بتأدية الأغاني الدينية. وكانت الأصوات المغربية حاضرة على غرار لطيفة رأفت وأسماء لمنوّر وحميد بوشناق في سهرات المهرجان.