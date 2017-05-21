قنبلة تثير الهلع والخوف في مهرجان كان بفرنسا

وتوقف عرض سينما "دوبوسي" بمدينة كان الفرنسية مساء السبت،

وخرجت المضيفات والجمهورالحاضر بالقاعة إلى البوابة في حالة من الهلع و الخوف، بسبب العثور على شيء يشبه القنبلة، متصل بأسلاك كهربائية، قبل أن تكتشف الشرطة أنها مجرد بطارية نسيها أحد التقنيين تحت المقاعد.

وتسلق الصحفيون حواجز السلامة للفرار من انفجار محتمل، وتم إخلاء المبنى من آلاف الأشخاص، ومن بينهم الجمهور الذي جاء لحضور العرض الأول للفيلم الفرنسي Le redoutable بمهرجان كان لمخرجه "ميشيل هازنافيسيوس".

و رفعت حالة الطّوارئ وعاد الجمهور إلى مكانه، بعد تأمين الموقع من قبل الشرطة. يشار إلى أنّ مهرجان كان السينمائي عرف هذه السنة إجراءات أمنيّة غير مسبوقة ومشدّدة تحسّباً للتهديدات الإرهابية الموجّهة لفرنسا، حسب تصريح لمدير الأمن بالمنطقة.