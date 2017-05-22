سيلين ديون تخطف الأنفاس في حفل بيلبورد

وجاء حضور ديون في الحفل الذي أُقيمَ في ولاية لاس فيغاس الأمريكيّة، تزامنا مع الذكرى العشرين على فيلم تايتانيك، والذي يُعتبرُ أحد أبرز الأفلام العالميّة على مدار التاريخ وأشهرها.

وتميّزت ديون في هذا الحفل الكبير، بفُستانها الطويل المُفعم بالأنوثة ذات الأكتاف المنفوخة بالإضافة إلى فتحته عند الصدر وتمّ تنفيذ ثوبها بقماش قطنيّ أبيض كما تمّ تطريز حُبيبات مُربّعة عند الصدر، ويحملُ هذا الفستان الأسطوريّ توقيع المُصمم العالميّ ستيفان رولاند. و

يُشار إلى أن النّجمة الأمريكيّة بيونسيه، حصدت على مجموعة من الجوائز خلال الحفل، وأبرزهم جائزة أفضل مطربة، وأفضل ألبوم "Lemonade"، وأفضل جولة عالميّة.