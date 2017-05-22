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هكذا يغازل مراد يلدريم زوجته المغربية

نشر يوم 2017/05/22 4163 0 وفاء.ب هكذا يغازل مراد يلدريم زوجته المغربية
أثار الممثل التركي، مراد يلدريم، وزوجته المغربية إيمان الباني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر فيديو لهما داخل السيارة وهو يحاول التعبير لها عن حبه باللغة العربية.

ونشرت إيمان، ملكة جمال المغرب سابقا، فيديو طريف يجمعها بزوجها المعروف في الوطن العربي بشخصية "أمير" في مسلسل "عاصي"، وهو يغازلها باللغة العربية، ويغني لها "أحبك إيمان"،  ليضيف متحدثا باللهجة المغربية "يا لكبيدة ديالي". وأرفقته بتعليق جاء فيه :"هكذا أعلمه الحب بالمغربي".

وبدوره، نشر النجم التركي مقطع فيديو مع زوجته وهو يوجه لها سؤال بالتركية، لتجيبه محاولة التكلم بنفس اللغة ولكن بطريقة كارثية، ما أثار موجة من الضحك  بينهما.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع، ولكن انقسمت الآراء بين من اعتبر أن النجم التركي فقد "هيبته" وتحول إلى شخص آخر بتصرفاته الطفولية، في حين رأى القسم الآخر أن ما ينشره دليل عن سعادته مع زوجته وحبه الكبير لها.

الفيديو

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