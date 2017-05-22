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دنيا بطمة تقيم حفلة حنّة بهذه المناسبة وتثير استغراب جمهورها

نشر يوم 2017/05/22 1107 0 إيمان ضيف الله دنيا بطمة تقيم حفلة حنّة بهذه المناسبة وتثير استغراب جمهورها
أقامت الفنانة المغربية دنيا بطمة احتفال حنّة داخل منزلها في البحرين، بمناسبة إقتراب ولادتها للمرّة الأولى من زوجها المنتج محمد الترك.

ونشرت بطمة مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تجلس وشابة ترسم الحنة على كفيها، واختارت لهذه المناسبة قفطان من اللونين الابيض والذهبي.

 واللافت انها عمدت على رفع القفطان لإظهار رسوم الحنة التي قامت برسمها على قدميها في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيها، الذين علقوا على الأمر مستغربين ، لا سيما وأنها تحتفل بهذه المناسبة بمفردها وبطريقة غريبة.

وعلقت على اإدى الصور على "انستغرام" قائلة: "كان أروع حفل حناء انا وصديقاتي لغزالات بمناسبة اقتراب موعد ولادتي وقدوم جميلتي غزل الترك على خير يا رب الله يحفظها ويحميها من عين كل حاسد".

 

 

 

 

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