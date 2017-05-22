أحمد الفيشاوي ممنوع من الظهور على الشاشة بسبب "المناڤش"

وجاء هذا القرار، بعد أن طلب فريق إعداد البرنامج، من أحمد الفيشاوي ، نزع الأقراط من أذنيه قبل الظهور على الشاشة احتراما للمشاهدين، ما اعتبره الفنان، انتهاك لحريته الشخصية، وراح يمطرهم بوابل من السباب والكلمات الخادشة للحياء. ما أجبر القناة على إصدار قرار منع حلقة الفيشاوي، ووجهت تعليمات صارمة لفرق إعداد البرامج، بعدم الاستعانة بأي نجم أو نجمة لا يلتزم بسياسة القناة التي تحرص على مشاعر وأخلاق الأسر المصرية والعربية.

وظهر نجل فاروق الفيشاوي، عبر برنامج تلفزيوني، سرد فيه الواقعة كما جرت، متباهيا بفعلته، وأن القناة لم تحترمه وانتهكت حريته الشخصية، ما أثار جدلا واسعا بين الجمهور الذي انقسم ما بين مؤيد لصراحة الفيشاوي وحقه في الحفاظ على حريته، وما بين معارضٍ له، يراه يروّج للمظاهر الشاذة والغريبة على المجتمع الشرقي.