سهيلة بن لشهب.. هذا هو جديدي خلال هذا الصيف

كشفت الفنّانة الجزائرية وخريجة ستار أكاديمي في موسمه الحادي عشر "سهيلة بن لشهب"، خلال نزولها ضيفة على قناة النهار، أنها ستصدر العديد من الأعمال الجديدة خلال هذه الصائفة من بينها فيهاين كليب تحت عنوان "لوكا لوكا" و"دانس" من كلماتها وتلحينها، وأوضحت أن الكليبين سيغلب عليهما الأسلوب الشبابي وهو الأكثر رواجا في الصيف، كما أكد أنها ستسافر الى مصر في جويلية القادم للمشاركة في مونديال القاهرة للأعمال الفنية.

ومن جهة أخرى أكدت سهيلة بن لشهب أنه لن يتسنى لجمهورها مشاهدتها في مسلسل "عائلات من الشمال" خلال رمضان لانه لم يتم الانتهاء من تركيب المسلسل، قائلة "المسلسل لن يبث في رمضان، لا أعلم يالتفاصيل، أنا مجرد ممثلة الأمور الاخرى سيجيب عليها المخرج".

وفي حديثها عن المسلسل السوري الذي تم تعديله بسببها قالت بن لشهب ان المسلسل يمثل عمل مشترك بين العديد من اللهجات العربية، وتم اضافة اللهجة الجزائرية الى المسلسل بعد لقطة طريفة بينها وبين الذي يمثل دور زوجها في المسلسل، بعد أن غضبت منه تحدثت باللهجة الجزائرية لا إراديا والذي نال اعجاب المخرج، والذي طالب منها أن تواصل التمثيل بـ"الدزيرية"، وبدوها طلبت منه أن يسمح لها أن تمثل على أساس جزائرية تقطن بلبنان، عكس دورها الذي منح لها وهو سورية مقيمة بلبنان.

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