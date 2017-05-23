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بنت ترامب تستفز فرح يوسف..والأخيرة ترد

نشر يوم 2017/05/23 126 0 وفاء.ب بنت ترامب تستفز فرح يوسف..والأخيرة ترد
استفز هاشتاغ "بنت ترامب في السعودية"، الفنانة السورية فرح يوسف، واستغربت من احتلاله المراتب الأولى في المملكة العربية السعودية، معلقة بأن بنت السعودية أحلى وأجمل منها بمليون مرة.

ونشرت خريجة "آراب آيدل"، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردت فيها على الهاشتاغ الأكثر تداولا في السعودية، قائلة:" أنا بعرف بنات سعوديات واهلي أحلى وأجمل وأكثر ثقافة بمليووووون مرة منها"، وأضافت :" البنت عادية جدا وأي بنت تانية بتعمل بوتوكس مثلا كل تلات اشهر وبتلبس متلا وبتهندس نفسا صدقيني بتطلع متلا وأحلى والمبالغة هي بترنده"، كما أرفقت فرح يوسف تغريدتها بهاشتاغ "البنت السعودية أجمل".

هذا الرد من الفنانة السورية، لقي اعجابا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وافقوا فرح الرأي واعتبروا أن البنت السعودية والبنات العربيات أجمل بكثير من "إيفانكا".

ونذكر أن هاشتاغ "بنت ترامب في السعودية"، تحول إلى "ترند" أو الأكثر تداولا في السعودية، بعد الزيارة التي قامت بها "ايفانكا ترامب"، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا إلى المملكة.

 

 

 

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