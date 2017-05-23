الجزائر ضيف شرف صالون محترفي التراث بفرنسا

وقال ميهوبي حسب بيان للوزارة نشر اليوم الثلاثاء، أنّ تشريف بلدي كضيف شرف لهذه الطبعة لهو مناسبة للتعريف بالبعد التاريخي والمعاصر للدبلوماسية الثقافية الجزائرية. مذكرا أنّ الجزائر انتهجت في السنوات الأخيرة سياسة ثقافية طموحة على المستوى الداخلي والخارجي للتعريف بما تزخر به من مكنون ثقافي متنوع و ثري و من تعدد تعابيره .

وأضاف أن مشاركة الجزائر الفاعلة في هذه الدورة بصفة ضيف شرف مناسبة "للتأكيد على الحلول والسبل الكفيلة بدمج التراث الثقافي في الحركية الإقتصادية وعلى العلاقة التكاملية بينهما" .

و اشار وزير الثقافة إلى أن جناح الجزائر بهذا الصالون الذي يعد موعدا هاما للأعمال يعطي للزوار والمشاركين صورة عن تاريخ هذا البلد وإسهاماته الحضارية و ما يزخر به من مقومات وخصوصيات و ثراء مادي وغير المادي من معالم وحرف ومهن تقليدية .

و أوضح أنّ الجناح الجزائري يسمح باكتشاف المنشآت المنجزة خلال القرون الماضية وفق طرق تقليدية ولفهم خصوصيات المهن الفنية المرتبطة بها ومعرفة المواد المستعملة آنذاك والتي تبقى كما قال "صالحة و متجددة رغم قدمها وطابعها التقليدي" . واعتبر الوزير من جهة أخرى، أن المهن المرتبطة بالتراث الثقافي مرتبطة بقطاع حيوي يرتكز على عدد هام من مؤسسات الصغيرة التي تساهم بقدر وافر في القيمة المضافة. ويذكر أنّ الطبعة الجديدة من الصالون الدولي الثالث لمحترفي التراث الثقافي الذي تحتضنه فرنسا من 22 الى 24 ماي يعرف مشاركة ما يفوق مائة مؤسّسة فرنسية وأجنبية .