واسيني الأعرج يرشّح أمل بوشوشة لبطولة فيلم مملكة الفراشة

وقال الروائي الجزائري، أنّ الفيلم السّينمائي ملكة الفراشة المقتبس عن روايته التي تحمل نفس العنوانـ والّتي توّجت بجائزتين الأولى بجائزة كاتارا للرواية العربيّة وبجائزة أخرى سينمائيّة فحتما ستحوّل إلى فيلم سينمائي. مضيفا في نفس السياق، أنّه يقترح دور البطولة على الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة باعتبارها ممثلة بارعة.

وتدور رواية واسيني الأعرج "مملكة الفراشة " حول عائلة تقع ضحيّة الحروب الأهلية بعد توقّفها، و تتكوّن من رب عائلة الّذي يعمل في صيدلية يضطر إلى مغادرتها بعد التّلاعب بالأدوية والمتاجرة بأعضاء البشر. وينتهي أمره بالقتل في النّهاية وتصاب زوجته وهي معلّمة لغة فرنسية بحالة من الذّعر بعد الجريمة . والإبنة ياما الّتي تعيش حبا افتراضيا عبر الفايسبوك مع كاتب مسرحي مشهور. والإبن الذي يربّي الأحصنة و يقوده القدر إلى تعاطي المخدّرات .