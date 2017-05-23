سارة لعلامة بطلة رمضان للمرة الرابعة على التوالي

وتطل فراشة الشاشة، كما يلقبها الكثيرون، على التلفزيون الجزائري للمرة الرابعة على التوالي من خلال مسلسل "صمت الأبرياء"، من إخراج عمار تريبش، والذي ستجسد فيه شخصية "حنان" التي تعيش قصة حب تتسبب لها بخسارتها لثروتها.

وسجلت سارة لعلامة، بصمتها الخاصة في المسلسلات الدارمية الرئيسية في شهر رمضان المبارك، منذ أول إطلالة لها مع المخرج المبدع، بشير سلامي، من خلال مسلسل "أسرار الماضي" سنة2013 ، ليشهد نجاحاتها المتواصلة في "حب في قفص الاتهام" و "قلوب تحت الرماد"، وصولا إلى "صمت الأبرياء".

وللإشارة، مسلسل "صمت الأبرياء"، من بطولة نجمة رمضان سارة لعلامة، والممثل جمال كعوان، الذي سيلعب دور "عمر" القادم من حي شعبي والذي يقع في حب حنان، ويتسبب في خسارتها لثروتها دون قصد، إلى جانب مجموعة من النجوم يتقاسمون أهم الأدوار على غرار: نور الدين بوسوف، خديجة مزيني، تينهينان، كمال رويني، عبد النور بعمر ومريم زبيري وغيرهم