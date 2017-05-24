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بعد 40 عاما.. أرنولد شوارزنيغر يعود إلى مهرجان كان ويفاجئ جمهوره بهذا الشيء

نشر يوم 2017/05/24 9 0 إيمان ض بعد 40 عاما.. أرنولد شوارزنيغر يعود إلى مهرجان كان ويفاجئ جمهوره بهذا الشيء
شهد مهرجان كان السينمائي عودة الممثل الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، بعد مرور 40 عاما على عرض فيلمه "ضخ الحديد"، الأول من نوعه الذي يتناول حياة لاعبي كمال الأجسام.

ويرغب حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، النجم السينمائي ولاعب كمال الأجسام، فعل الشيء نفسه مرة أخرى، ولكن عبر عرض فيلم يتناول حماية المحيطات من التلوث.

وفي حديث مع الصحفيين، قال أرنولد: "في تلك الأيام كانت صحّة وقوة الجسم، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، أما الآن، فإن حماية العالم من أهم الأشياء التي أسعى إليها".

وانضم شوارزنيغر، إلى الباحث ومنتج الأفلام، جان ميشيل كوستو، من أجل تقديم "عجائب البحر" بنسخة ثلاثية الأبعاد، الذي يمثل أيضا عودة كوستو، البالغ من العمر 79 عاما، إلى مهرجان كان.

 

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