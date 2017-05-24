هكذا علقت يارا على خسارة برشلونة للقب الدوري الإسباني

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة لها من مدرجات الفريق الكتالوني، الذي خسر مباراته الأخيرة ضد فريق "ايبار"، وبالتالي خسر لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم ريال مدريد.

وكتبت يارا متأثرة :" الكرة فوز وخسارة، وكل شيء وارد في عالم المستديرة، كم هي مؤلمة كرة القدم بالرغم من روعتها إلا أنها قاسية وظالمة هاردلك برشلونة موسم كبير لآخر مباراة، أفخر بأني أُشجع هذا النادي".

ومن جهة أخرى ستشارك الفنانة اللبنانية، في السباق الرمضاني لهذا الموسم من خلال غنائها لتتر مسلسل الكويتي "إقبال يوم أقبلت"، للنجمة هدى حسين.