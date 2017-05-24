أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

بعد 20 عاما من عرضه.. دعوى قضائية تطارد مخرج فيلم تيتانيك

نشر يوم 2017/05/24 4847 0 إيمان ض بعد 20 عاما من عرضه.. دعوى قضائية تطارد مخرج فيلم تيتانيك
أقام رجل يدعى ستيفن كامنجر دعوى قضائية ضد المخرج جيمس كاميرون يتهمه فيها بسرقة فكرة فيلم "تيتانيك".

وقال كامينجر في الدعوى  التي أقامها إنّ فكرة الفيلم مأخوذة عنه، وأنّه كان مصدر إلهام للشّخصية الرئيسية بالفيلم "جاك داوسن" والّتي جسّدها ليوناردو دي كابريو، وأن جيمس كاميرون أصدر فيلم تيتانيك، على أساس حكايات كامنجر في العام 1980، حيث يعمل الأخير في صناعة السفن بولاية فلوريدا الأمريكية.

وطالب كامينجر بمبلغ 300 مليون دولار لسرقة قصصه على حد زعمه، كما طالب بـ 1% من عائدات الفيلم منذ طرحه من 20 عامًا.

يشار إلى أنّ فيلم "تيتانيك" حقّق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا وقت عرضه، وقد وصلت إيراداته نحو 1.84 مليار دولار عالميًا، وفاز الفيلم بـ 11 جائزة أوسكار.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا