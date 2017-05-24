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شكران مرتجى تطلق هاشتاغ أنا مع الدراما السّورية دعما لها

نشر يوم 2017/05/24 2378 0 إيمان ض شكران مرتجى تطلق هاشتاغ أنا مع الدراما السّورية دعما لها
أطلقت النجمة السّورية شكران مرتجى، أمس الثلاثاء، هاشتاغ #انا_مع_الدراما_السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وطالبت مرتجى عبر صفحتها الشخصية “فيسبوك” بالوقوف إلى جانب الدراما السورية في أي عمل كان بظلّ الظروف القاسية التي تمرّ بها، ومشكلات التسويق التي تعاني منها. مؤكّدة أنّ الدراما السورية صنعت نجوماً يفتخر بهم الوطن العربي، مشدّدة على أنها تقف معها حتى في أخطائها، كما كانت معها في ذروة نجاحها.

وتابعت، أنّ الأزمة السّورية والحرب التّي تعصف بالبلاد تحاول تمزيق هذه الدراما والقضاء عليها، بينما كانت في السّابق تستقطب الجمهور في كلّ مكان.  وأوضحت مرتجى، أنّ إطلاقها هذا الهاشتاغ  لا يعني تجاهلها للدراما العربيّة إنّما لحبّها للدراما السورية، وخوفاً عليها، مشدّدة أن الدراما السورية هي رسالة فرح إلى العالم.

ولقي الهاشتاغ  الذي أطلقته مرتجى تفاعلاً كبيراً في السّاعات الأولى  من إطلاقه، وليشارك به أيضاً إعلاميون وفنانون، متسائلين عن سر غياب أعمال سورية مهمة عن الشاشات العربية، ومطالبين بحضورها.

 

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