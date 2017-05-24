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حاتم عمور يتعرّض لهجوم إعلامي عنيف يُخرجه عن صمته

نشر يوم 2017/05/24 2583 0 وفاء.ب حاتم عمور يتعرّض لهجوم إعلامي عنيف يُخرجه عن صمته
تعرض الفنان المغربي حاتم عمور لهجوم شديد من طرف بعض الإعلاميين والمواقع الصحفية، بعد حفله الأخير في مهرجان موازين، أين اُتّهم بالتأخر عن الحفل وأخذ مكان مواطنه عبد الفتاح الجريني.

وعبر النجم المغربي، عن استيائه وغضبه من الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الصحفية، ما دفعه إلى كتابة منشور عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك"، كذب من خلاله كل الادعاءات وأوضح حقيقة الأمور قائلا :" لا أدري لماذا يشنون حملة في الصحافة والإعلام ضدي دون تحري الحقائق والإلمام بكل جوانب القضية مع العلم أن هناك عقود تمضى ويجب علينا احترامها ...شكرا ET بالعربي على الأخبار الزائفة والملفقة".

 وتابع موضحا:" أنا معوضوش بيا الفنان عبد الفتاح الجريني، بل العكس كما تم تداوله في الصحافة سابقا فإن منصة النهضة يوم 19 ماي كانت تجمع بيني وبين الفنان الخلوق والمبدع عبد الفتاح الجريني والدلائل موجودة"، نافيا تأخره بـ 45 دقيقة على العرض دون تحرك الإدارة القائمة عن المهرجان، مشيرا إلى أنه يوجد قانون في البلد يجب احترامه.

وختم عمور بالقول: "أخيراً اذكركم بأنني استقطبت 300 ألف متفرج بمهرجان جوهرة بمدينة الجديدة".

وفي سياق آخر، طرح حاتم عمور مؤخرا أغنية "باعت الحب"، التي تدخل ضمن الألبوم الذي يستعد لطرحه في عيد الفطر المبارك.

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