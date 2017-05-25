طفل جزائري يفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة الإملاء العالمية بكندا

وجاء فوز أمين برهان علي تاتار الذي يدرس في المرحلة الإبتدائية في السنة الخامسة بمدرسة "صالح بزري" بوسيجور ذكور سابقا بولاية عنابة. في المسابقة التي تنظمها مؤسّسة بول جيرين لاجوة، وهي منظمة مهمتها الأساسية المساهمة في التعليم الأساسي للأطفال، فضلا عن محو الأمية والتدريب المهني للشباب في البلدان السائرة في طريق النمو. بعد فوز ابن قسنطينة محمد عبد الله فرح جلود الفائز مؤخرا بالمرتبة الأولى والجائزة الكبرى في تحدي القراءة العربي في الإمارات وحظي بتكريم شرفي من طرف حاكم دبي آل مكتوم.

للإشارة، المنافسة التي فاز بها أمين برهان، جرت وقائعها يوم 21 ماي بكلية ميزونوف في مونتريال الكندية، عرفت تنافس أمين برهان في فئة اللغة الفرنسية وتم اختياره بعد فوزه بالمركز الأول في التصفيات المؤهلة للنهائي والتي جرت بمدرسة الأوائل في عنابة.