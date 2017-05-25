الإعلامية علا الفارس تقع ضحية رامز جلال وتوضح حقيقة المقلب

ونشرت المذيعة الأردنية، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور "انستغرام"، صورة لها تظهر حالتها المزرية بعد تعرضها للمقلب، وكتبت: "رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين لا منظر ولا محضر مكنش يوم والباقي عند رامز جلال".

وفور نشرها للصورة، انهالت التعليقات على علا، منتقدين موافقتها على الظهور بما وصفوه ببرنامج مقالب "مفبرك"، يقوم على التمثيل مقابل مبلغ مالي، معتبرين أنها قبضت مالا مقابل ظهورها في الحلقة وخداع الجمهور.

هذا الهجوم أجبر الإعلامية على الرد، لتوضيح الأمر، ولتؤكد أن المقلب حقيقي وليس تمثيل كتبت: " قسماً برب الكون مش تمثيل بعد ما عملوها في مستعدة أحلف على القرآن يا ناس حرام عليكم تظلموهم". وأضافت:" يا رب كان يوم مؤلم يومين قعدت عندي صداع".

وتجدر الإشارة، أن برنامج "رامز تحت الأرض"، سيطل من خلاله نجم المقالب رامز جلال، بفكرة جديدة تتمثل في استدراج ضيوفه ليوهمهم بأخذهم في رحلة استكشافية في صحراء مصر، لتنقلب الأمور بعدها وتقع السيارة في رمال متحركة يصعب الخروج منها، وليزيد الطين بلة، يظهر قبالة النجوم سحلية ضخمة تقترب منهم وتحاول التهامهم.