الموت يفجع الفنانة أمل عرفة

ونعت الفنانة أمل عرفة، والدها بكلمات مؤثرة، فكتبت عبر حساباتها الشخصية عبر ما مواقع التواصل الاجتماعي :" أبي تحت جلدي.. وقلبي يغلفه الرماد.. الله معك ياروحي وحبيبي ورفيقي وعزي وسندي.. من اليوم رح تنام بسلام".

وفور انتشار خبر وفاة الملحن سهيل عرفة، سارع نجوم الفن في سوريا والعالم العربي، إلى رثائه معبرين عن حزنهم بخسارته، نذكر منهم : الممثل أيمن زيدان، شكران مرتجى، سلاف فواخرجي، باسم ياخور، سيف سبيعي، المخرجة رشا شربتجي، مها المصري والكثير غيرهم.

ونذكر أن، سهيل عرفة، بدأ حياته الفنية مطربا ثم انتقل إلى التلحين، ودخلت ألحانه الشهيرة التي قدمها منذ نهاية الخمسينات، الوجدان العام ورددتها الجماهير العربية في كل مكان.