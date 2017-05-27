بالفيديو..رامز جلال يبكي بعد حديثه عن برنامجه رامز تحت الأرض والسبب

وقبل أن يختم المذيع شريف عامر حلقته مع رامز، انهال الأخير في البكاء متأثرًا، بسبب الحادث المأساوي، الذي مرت به مصر أمس، وراح ضحيته 29 قبطياً بينهم أطفال ونساء.

وقال رامز أنه بعدما وقع في مصر الجمعة لم يعد لديه رغبة في فعل شيء، ورغم محاولات شريف عامر تهدئة رامز إلا أن الأخير تابع قائلا :" لا يجد أغلى من أن يكون عندك ابن.. أنا تخيلت ابني في نفس الموقف ".

وأكد رامز أنه تعرض لضغوط من أجل الظهور على الهواء، خاصّة أن الجمهور ينتظره في نفس الموعد من كل عام، وهو ما دفع مقدم البرنامج للتأكيد على أنه في حال عدم ظهور البرامج سيكون هذا بمثابة انتصار لرغبة الإرهاب وسيطرته .